Warga Afghanistan Berdesakan Masuk ke Pesawat Amerika Terpaksa Ditembak dan Jatuh dari Roda Pesawat

TRIBUN-MEDAN.COM - Ratusan warga Afghanistan di Bandara Kabul nekat menaiki pesawat Kargo Militer Amerika Serikat.

Mereka berdesakan ingin keluar dari negara itu untuk menghindari konflik dengan Taliban.

Rekaman amatir memperlihatkan betapa mencekamnya suasana di sana.

Awalnya pesawat dengan kode penerbangan RCH 871 bertolak dari Kabul dengan tujuan Qatar.

Di saat mereka bersiap untuk lepas landas itulah, ratusan warga Afghanistan tiba-tiba berlarian di landasan pacu dan mendekati C-17.

Sebuah foto yang diperoleh Defense One menunjukkan mereka berbaris dan duduk di pesawat yang didesain membawa 150 tentara.

Awalnya, rekaman dari lalu lintas udara menyebutkan terdapat 800 orang yang menjejali pesawat kargo tersebut.

Namun seperti dilansir Defense One via Daily Mail, sumber AS menerangkan jumlah sebenarnya adalah 640 warga Afghanistan.

Sumber itu menerangkan, daripada berusaha mengusir para pengungsi, kru pesawat memutuskan membawa ratusan orang bersama mereka.

Total, delapan orang tewas ketika warga berusaha mengungsi dari negara yang kini dikuasai kelompok Taliban itu.