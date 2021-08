TRIBUN-MEDAN.com - Lagu Bаtаk berjudul “Orаng Ketiga” уаng dinyanyikan Trio Nabasa, sangat populer dі kаlаngаn mаѕуаrаkаt Bаtаk di manapun bеrаdа ѕааt іnі.

Lagu 'Orang Ketiga' diciptakan oleh Gun Labero Simarmata pada tahun 2018 melalui label musik Rosari Record. Lagu yang dipopulerkan oleh 'Nabasa Trio' ini menceritakan tentang perselingkuhan

Berikut lirik lagu Orang Ketiga

Dang adong rencanaku cinta tu ho

Jala dang adong niat hu makkaholongi ho

Alai rohakkon dang boi margabus

Saonari pe hita adong nampunasa

Sadar do au disi dang na munafik au

Cinta do au, sayang do au

Huboto do salah

Dang seharus na au selingkuh tu ho

Alai demi cinta

Olo do au mandongani ho

Rela do au hallet mu gabe orang ketiga

Saonari pe hita adong nampunasa

Sadar do au disi dang na munafik au

Cinta do au sayang do au

Hu boto do salah

Dang seharus na au selingkuh tu ho

Alai demi cinta

Olo do au mandongani ho

Rela do au hallet mu gabe orang ketiga

Hu boto do salah

Dang seharus na au selingkuh tu ho

Alai demi cinta

Olo do au mandongani ho

Rela do au hallet mu gabe orang ketiga

Rela do au hallet mu gabe orang ketiga

