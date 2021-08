Lirik Lagu Batak Tondi-tondiku dari Style Voice

Lirik Lagu Tondi-tondiku Do Ho

TRIBUN-MEDAN.com - Tondi-tondiku adalah judul lagu Batak yang diciptakan oleh Herbet H Aruan.

Lagu yang dirilis pada tahun 2020 di populerkan oleh Style Voice.

Lagu 'Tondi-tondiku' ini menceritakan tentang orang tua yang mengatakan bahwa dirinyalah orang yang pertama kehilangan ketika anak perempuannya nantinya menemukan jodoh dan tinggal bersama suaminya.

Berikut lirik lagu Tondi-tondiku

Au do baoa naparjolo

Diida ho diportibion

Au do baoa naparjolo

Dihaholongi ho

Au nama haduan

Hamagoan sian ho

Molo marhasohotan ho

Ho do gabe panggoaranki

Jala ho na lao manjujung goarhi

Ala sasada ho dilehon Tuhan i

Tu damang dainang mon

Unang mandele ho

Marnida dongan mi

Ho do arthaku dingolukki

Unang huida ho marsak

Nasa tolap ni gogoki hubaen do

Unang hubege ho tangis

Maniak ate-atekki manaon i

Tondi-tondi hu do ho

Hagogoonku do ho

Boru hasianku

Sai dapot ho ma haduan

Naboi manghaholongi ho

songon nahubaen tu ho.

