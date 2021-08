Lama tak Terdengar Kabarnya Usai Menjanda 2 Tahun, Artis Cantik Ini Akhirnya Dilamar Duda Anak Satu. 

TRIBUN-MEDAN.com – Nama Melanie Putria mungkin sudah tidak asing lagi didengar.

Lama tak terdengar, kini Melanie Putrinya membagikan kabar terbaru darinya.

Setelah menjanda selama 2 tahun, ia akhirnya dilamar oleh sang kekasih.

Melanie Putria sudah resmi bercerai dengan Angga Puradiredja atau dikenal Angga Maliq & D'Essentials, pada Januari 2019 silam.

Setelah dua tahun tidak menunjukkan keromantisan dengan pria mana pun, kini Melanie Putria pamerkan kemesraan dengan seorang dokter bernama Aldico Sapardan.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Melanie Putria, yang berada di sebuah helikopter bersama Aldico Sapardan.

Lalu tampak juga Aldico bersimpuh di hadapan Melanie dan sang kekasih memegang rangkaian bunga, serta menunjukkan tulisan "yes, I do."

Romantisme tersebut tidak berhenti di situ, Aldico menyiapkan tulisan yang dibuat dari kelopak bunga bertuliskan "will you marry me Melanie?".

Setelah dua tahun menjanda, Melanie Putria dilamar kekasihnya. (Instagram @melanieputria)

Melalui keterangan tulisan, penyiar radio itu mengumumkan bahwa ia mau menerima lamaran kekasihnya.

"Aku terima pinanganmu dengan Bismillah. I said yes!