Lirik Lagu Batak Piso Surit Karya Djaga Sembiring Depari

TRIBUN-MEDAN.com - Lagu dan syair piso surit sendiri, merupakan karya komponis Nusantara asal Seberaya, Taneh Karo, Sumatera Utara, bernama: Djaga Sembiring Depari

Piso Surit adalah salah satu lagu, syair, serta tarian budaya Suku Karo yang menggambarkan seorang pria yang sedang menantikan kedatangan kekasihnya.

Penantian tersebut sangat lama dan menyedihkan dan digambarkan seperti burung pincala (burung yang berekor panjang dan pandai bernyanyi) yang sedang memanggil-manggil

Lirik Lagu Piso Surit

Piso Surit, Piso Surit



Terdilo-dilo, terpingko-pingko



Lalap la jumpa ras atena ngena





Ija kel kena, tengahna gundari?



Siangna me enda turang atena wari



Entabeh naringe mata kena tertunduh



Kami nimaisa turang tangis teriluh





Engo engo me dagena



Mulih me gelah kena



Bage me nindu rupa ari o turang





Tengah kesain, keri lengetna



Rembang mekapal turang seh kel bergehna



Tekuak manuk ibabo geligar



Enggo me selpat turang kite-kite kulepar





Piso Surit Piso Surit



Terdilo-dilo terpingko-pingko



Lalap la jumpa ras atena ngena

Engo engo me dagena

Mulih me gelah kena



Bage me nindu rupa agi kakana





