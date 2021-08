Harga Cabai Merah di Pasar MMTC Mulai Stabil di Harga Rp 22 Ribu Per Kilogram

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Harga cabai merah di Sumut merosot drastis pada hari ini, Jumat (20/8/2021).

Pantauan tribun-medan.com, harga cabai merah di pasar MMTC Deliserdang berada di harga Rp22 ribu-Rp25 ribu per kg. Padahal sehari sebelumnya, harga cabai merah melonjak drastis berada di harga Rp38 ribu hingga Rp42 ribu per kg.

"Kalau semalam harganya sampai Rp38 ribuan tapi ini udah ke harga Rp25 ribu per kilogram. Ini untuk cabai merah aja, kalau harga cabai yang lain masih normal," ungkap Ati, pedagang cabai.

Berdasarkan keterangan dari Ati, ia mengatakan bahwa penurunan harga ini lantaran pasokan barang sudah dapat kembali memenuhi kebutuhan pasar di kota Medan dan sekitarnya.

"Kemarin dari gunung itu hujan terus jadi susah dapatkan stoknya. Kalau sekarang udah masuk lagi, jadi balik stabil harganya," ujarnya.

Sementara itu, untuk beberapa komoditi harga holtikultura lainnya terpantau normal, diantaranya cabai rawit Rp22 ribu, cabai hijau Rp20 ribu, dan tomat berkisar antara Rp10 ribu-Rp12 ribu.

Kemudian untuk komoditi bawang merah seharga Rp22 ribu-25 ribu per kg, bawang putih seharga Rp23 ribu.

Saat dikonfirmasi kepada Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Sumut, Barita Sihite membenarkan bahwa penurunan ini lantaran stok barang sudah kembali terpenuhi.

"Sudah kembali stabil setelah kemarin dari pemantauan harga di lapangan, akibat curah hujan yang tinggi dan pendistribusian yang terkendala menjadi penyebab kenaikan harga," kata Barita.

Sementara itu, untuk harga daging ayam di Pasar MMTC Deliserdang berada di harga Rp25-Rp28 ribu per kg, daging sapi seharga Rp130 ribu per kg, daging kambing Rp100 ribu per kg.

"Kalau harga daging ini masih stabil harganya udah seminggu segini terus gak ada berubah," ucap pedagang Daging MMTC.

