Jumlah Investor Aplikasi IPOT Meningkat Lebih Dari 700 Ribu, Berikut Inovasi yang Dilakukannya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Direktur Utama PT Indo Premier Sekuritas, Moleonoto The mengatakan inovasi telah menjadi benchmark keberhasilan transformasi digital di tengah dinamika bisnis yang menuntut kecepatan adaptasi agar tak sekadar dapat bertahan, tetapi justru makin berdaya saing.

Ia menjelaskan pandemi Covid-19 telah memaksa sektor bisnis melakukan gebrakan inovasi agar tetap bertahan, bersaing dan menjawab semua tantangan dan persoalan yang dihadapi.

Oleh karena itu, Indo Premier sebagai sekuritas yang terdepan dalam inovasi teknologi informasi di pasar modal pun meluncurkan aplikasi IPOT di tengah pandemi Covid-19, tepatnya pada 3 Juni 2020 lalu.

Aplikasi IPOT terbukti memberikan dampak signifikan untuk pertumbuhan jumlah investor.

Pada semester I tahun 2021 jumlah investor Indo Premier meningkat sebanyak 240.000 dari target penambahan investor baru sepanjang 2021 sebanyak 200.000.

Dengan penambahan ini total jumlah investor Indo Premier per semester I tahun 2021 telah mencapai lebih dari 700.000 investor.

Selain itu, aplikasi IPOT dengan, user interface, user experience, dan fitur-fitur unggulannya yang memikat terbukti memberikan kemudahan dalam transaksi bagi investor yang benar-benar kategori pemula (newbie).

"Indo Premier akan terus berinovasi dan mengembangkan super app IPOT dengan fitur-fitur terbaru yang makin memanjakan investor dalam bertransaksi reksa dana, saham dan ETF, " tuturnya, Jumat (20/8/2021).

Berbagai edukasi gratis untuk jenjang beginner sampai advanced akan semakin ditingkatkan karena sekuritas dengan kode broker PD ini memang fokus pada kualitas nasabah.

Berbagai inisiatif, seperti pelaksanaan pre test dan post test dalam kegiatan edukasi untuk mengukur pemahaman peserta hingga kelas edukasi dengan materi berjenjang mulai dari beginner sampai advanced melalui IPOT Academy, menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kualitas investor.

"Kami optimis akan selalu menjadi mitra terpercaya bagi para nasabah dalam mengelola dan mengembangkan aset investasinya. Kami memiliki komitmen untuk terus melakukan inovasi guna mendukung pengembangan pasar modal di Indonesia supaya #SemuaBisaInvestasi," pungkasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa PT Indo Premier Sekuritas kembali menorehkan prestasi di tengah pandemi Covid-19 dengan meraih Penghargaan Utama Kategori Hubungan Eksternal atas Inovasi Teknologi Informasi (TI) di ajang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAII) 2021 bertema Accelerating Economic Recovery During Covid-19 Pandemic pada Kamis malam (19/8/2021).

Penganugerahan penghargaan ini disematkan pada sekuritas karya anak bangsa dengan tagline #SemuaBisaInvestasi di tengah upaya intensif perusahaan menggencarkan laju inovasi di tengah pandemi Covid-19.

Penghargaan ini pun makin mengukuhkan Indo Premier sebagai sekuritas swasta terpercaya dan terbaik di Indonesia yang sebelumnya juga telah mengantongi penghargaan di tingkat internasional sebagai Best Retail Broker in Indonesia dan Best Bond Broker in Indonesia pada ajang penghargaan 15th Annual Alpha Southeast Asia Best Financial Institution Awards 2021 dan Indonesia Best Retail Brokerage yang disematkan Asiamoney di ajang The Asiamoney Retail Brokers Poll 2020.

(cr9/Tribun-Medan.com)