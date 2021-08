Kabar Sedih untuk Fans Jeongyeon TWICE, Kembali Hiatus karena Psikologis, Apa Itu Anxiety Disorder?

Tangkap layar soompi.com via Grid.ID

Jeongyeon TWICE: Kembali mengalami gangguan kecemasan dan gangguan panik, Jeongyeon TWICE dikabarkan harus hiatus dari seluruh aktivitas. Kabar ini disampaikan pada Rabu (18/8/2021) oleh JYP Entertainment selaku agensi yang menaungi TWICE.