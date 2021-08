Randi Bachtiar Boyong Tasya Kamila ke Amerika Usai Sembuh dari Kanker, Alasannya Bikin Kagum

TRIBUN-MEDAN.com - Randi Bachtiar justru memboyong Tasya Kamila dan putranya ke Amerika di tengah pandemi Covid-19.

Alasan kepergiannya pun berhasil membuat warganet kagum.

Apalagi beberapa waktu lalu Randi Bachtiar mengumumkan ia sembuh dari kanker kelenjar getah bening yang dideritanya.

Setelah melalui proses pengobatan yang cukup panjang, Randi Bachtiar memetik hasil dari perjuangannya.

Suami Tasya Kamila, Randi Bachtiar idap kanker stadium 2 (Kolase Sripoku.com/Instagram)

Tak lama kemudian, kabar bahagia kembali dibagikan olehnya.

Ternyata Randi Bachtiar diterima kuliah S2 di Columbia University.

Bapak satu anak ini mengambil program Master of Science in Mechanical Engineering.

Randi Bachtiar pun berangkat ke New York.

Ia memboyong Tasya Kamila dan sang putra, Arrasya Wardhana Bachtiar ke Amerika.

Sebelum berangkat, Randi Bachtiar sempat mengunggah momen ketika berada di bandara.

Ia tampak berdiri di samping Tasya Kamila.

Sedangkan sang putra duduk di stroller-nya.

Randi Bachtiar dan Tasya Kamila ke New York (TribunNewsmaker.com kolase/Instagram @randibachtiar)

Di sekeliling mereka terlihat banyak koper yang tampaknya akan dibawa ke New York.

Bahkan dari yang terlihat di foto, ada delapan koper besar dan juga sebuah backpack.

Sebelum berangkat, Randi Bachtiar sempat berpamitan dan mengabadikan momen bersama orangtuanya.

Meski sedih harus berpisah, Randi Bachtiar akan pulang dengan membuat orangtuanya bangga.

Pujian pun membanjiri kolom komentar Randi Bachtiar atas pencapaiannya.

Di tengah sakit yang dideritanya, ia masih memikirkan pendidikan dan kini bisa meraihnya.

@marinizumarnisreal : "Bismillah… Semoga kalian semua Selalu dlm Lindungan ALLAH…. Nanti Kalau kita ke NY kita ajak jalan2 yaaaaa…. Colek kakanda @ramabakar."

@qotrunnadasalsabillah_ : "Inspirasi banget ngeliat ka Randi dan ka Tasya selalu saling support dari zaman LDR sampe udah berkeluarga sekarang."

@chafrederica : "Masyaallah Tabarakaallah keren adik2ku .. Bismillah yaa."

Tasya Kamila, Randi Bachtiar, Arrasya (Instagram/ tasyakamila)

@haskell_sie : "Safe flight and all the best with the masters program."

@robinsonsinurat : "Wohooooo!!!! Congrats and welcome to the club, RB!!! We’ll visit you in NYC!!!!! #Lions."

Kabar bahagia tersebut awalnya dibagikan oleh Randi Bachtiar dan Tasya Kamila dalam akun Instagram mereka.

"I am happy to announce that I will be pursuing a Master of Science in Mechanical Engineering at Columbia University in the City of New York!! It was a lot of hard work since the end of 2020 and has now finally paid off! So excited for this upcoming journey!"

Meski sempat diberi cobaan dengan adanya kanker, kini Randi Bachtiar langsung mendapatkan ganti kebahagiaan berlimpah.

Randi Bachtiar diterima di Columbia University (TribunNewsmaker.com kolase/ Instagram @randibachtiar)

Tasya Kamila tak bisa menutupi rasa bangganya pada sang suami yang berjuang mendaftar S2 di tengah kanker yang masih dideritanya kala itu.

@tasyakamila : "Applying for school while battling cancer!! Such a bad a$$!! I’m so proud of youuu."

