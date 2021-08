Chord dan Lirik Lagu Batak O Tano Batak, Dipopulerkan Viky Sianipar ft Victor Hutabarat

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lirik dan chord gitar lagu batak fenomenal berjudul 'O Tano Batak' yang dipopulerkan pemusik muda batak Viky Sianipar.

Lagu yang bercerita tentang seseorang yang sedang merantau selalu merindukan kampung halamannya di tanah Batak.

Bahkan setiap kali matahari terbit, selalu mengingat matahari yang menyinari sawah-sawah di tanah Batak.

Lagu yang diciptakan oleh S.Dis Sitompul pada tahun 1990 ini diaransemen ulang oleh pemusik muda Batak Viky Sianipar pada 2014 dalam album Toba Dream Vol. 1.

Dengan menggaet penyanyi muda Tetty Manurung dan penyanyi senior Victor Hutabarat membuat lagu ini semakin sendu membuat para perantau ingin pulang ke kampung halamannya di Tanah Batak.

Berikut Lirik dan chord gitar lagu batak fenomenal berjudul 'O Tano Batak':

INT : G C G D D7

Verse 1 :

G C G

O tano batak, haholonganhu

G Em D D7

Mansai masihol, Do ahu tu ho

G C G

Dang olo modom, Dang nok matangku

G D G

Ahu on naeng mian di ho Sambuloki

Verse 2 :

(Sarupa Dohot Na Di Ginjang)

O tano batak, haholonganhu

Mansai masihol, Do ahu tu ho

Dang olo modom, Dang nok matangku

Sai na malungun do au sai naeng tu ho

Chorus

G C D G

O tano Batak, sai naeng hu tatap

D G

Dapot hononhu tano hagodanganhi

C D G

O tano batak, andigan sahat

G D G

Ahu on naeng mian di ho Sambulonhi

(vic/tribun-medan.com)