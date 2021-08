JADWAL Tayang Liga Italia Live di RCTI, Inter Milan Vs Genoa Malam Ini, Udinese Vs Juventus Besok

(Jadwal Live Liga Italia) Gelandang Udinese dari Jerman Tolgay Arslan menangani gelandang Chili Inter Milan Arturo Vidal (kiri) selama pertandingan sepak bola Serie A Italia Udinese vs Inter Milan pada 23 Januari 2021 di stadion Friuli di Udine.

Siaran Langsung Liga Italia Live RCTI dan RCTI+

*Inter Milan vs Genoa pukul 23.30 WIB Sabtu (21/8/2021)

*Udinese vs Juventus pukul 23.30 WIB Minggu (22/8/2021)

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia yang disiarankan langsung RCTI dan live streaming RCTI plus malam ini adalah Inter Milan vs Genoa dan Udinese vs Juventus, Sabtu (21/8/2021).

Laga Inter Milan vs Genoa akan menjadi pembuka jadwal Liga Italia Serie A 2021/2022, yang disiarkan di RCTI pada Sabtu (21/8/2021) jam 23.30 WIB.

Inter Milan, sang juara bertahan, akan menantang Genoa di markas sendiri Giuseppe Meazza.

Menarik melihat bagaimana Inter Milan yang mengalami perubahan besar di skuadnya memulai kampanye mempertahankan Scudetto.

Dari pelatih yang sudah berganti dari Antonio Conte ke Simone Inzaghi, hingga sejumlah pemain pilar macam Achraf Hakimi hingga Romelu Lukaku juga sudah pergi.

Baca juga: JAM TAYANG Man City Vs Norwich Malam Ini, Catatan Jelek The Citizens Pekan Kedua, Live Mola TV

Sementara pemain baru datang macam Hakan Calhanoglu yang menyeberang dari klub sekota AC Milan.

Juga terdapat partai big match ketika Fiorentina bertandang ke markas AS Roma.