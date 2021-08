LINK LIVE STREAMING Inter Milan vs Genoa, Siaran Langsung Liga Italia Malam Ini

LIGA ITALIA MALAM INI: Inter Milan vs Genoa

TRIBUN-MEDAN.com - Kompetisi Liga Italia segera dimulai. Jangan lewatkan pertandingan perdana Inter Milan vs Genoa.

Duel Inter Milan vs Genoa berlangsung di Giuseppe Meazza Stadium, Sabtu (21/8/2021) malam WIB.

Anda dapat menyaksikan laga tersebut dengan mengakses link live streaming yang ada dalam artikel ini.

Kick off laga Inter Milan vs Genoa Liga Italia dijadwalkan mulai pukul 23.30 WIB dan akan disiarkan RCTI plus gratis dan live streaming beIN Sports 2 melalui Vidio.

Sebelum tampil perdana di Seria A musim ini, Inter Milan telah kehilangan beberapa orang penting di klub.

Setelah Antonio Conte, Achraf Hakimi, dan Romelu Lukaku, kini giliran Gabriele Oriali, manajer teknik Nerazzurri yang meninggalkan Inter Milan.

Hal itu diketahui dari situs resmi Inter Milan yang menyebutkan, Gabriele Oriali telah dicopot dari posisinya.

"FC Internazionale Milano mengumumkan bahwa, mulai hari ini, Gabriele Oriali telah dicopot dari posisi sebagai Manajer Teknis Tim Utama," tulis klub dalam sebuah pernyataan.

"Inter Milan berterima kasih kepada manajer atas pekerjaan yang dilakukan dan berharap yang terbaik untuk kelanjutan aktivitas profesionalnya."

Gabriele Oriali adalah tokoh kunci di balik kesuksesan Inter Milan meraih Scudetto musim lau yang mematahkan hegomi Juventus dalam 11 tahun terakhir, dan juga berperan dalam kehebatan Italia di Euro 2020 hingga akhirnya merebut gelar juara.