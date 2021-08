Gila, Jose Mourinho Senang Pemainnya di Kartu Merah, AS Roma Libas Fiorentina 3-1 Dengan 10 Pemain

Pelatih AS Roma Jose Mourinho memberikan arahan kepada para pemain saat laga kontra Fiorentina

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Drama menarik terjadi pada laga perdana Pelatih AS Roma Jose Mourinho melawan Fiorentina dini hari, Senin (23/8/2021).

Pelatih asal Portugal tersebut berhasil meraih hasil penuh dengan skor 3-1 vs Fiorentina.

Namun, banyak drama yang tersaji pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Olimpico Roma tersebut.

Mulanya pada menit ke-17 setelah kiper Fiorentina, Bartlomiej Dragowski mendapatkan kartu merah usai menjatuhkan Tammy Abraham di luar kotak penalti.

Keluarnya Dragowski malah diakui pelatih anyar Jose Mourinho membuat timnya makin kewalahan menekan lawan hingga akhirnya kebobolan dan ketertinggalan di babak pertama 0-1.

Beruntungnya, pada babak kedua, pertandingan berjalan 10 vs 10, usai gelandang AS Roma Nicolo Zaniolo menerima kartu kuning kedua dari wasit.

Hengkangnya Zaniolo membuat Serigala Roma bangkit dan menyamakan skor menjadi 1-1 setelah gol pembuka Henrikh Mkhitaryan.

AS Roma kembali bermain dengan baik, hingga akhirnya Jordan Veretout melesatkan dua gol dan membawa skuad ibu kota menang 3-1.

Seusai laga, Jose mengakui bahwa timnya tidak bermain terlalu bagus meski meraih kemenangan.

Bahkan ia mengakui timnya lebih baik bermain kala pertandingan sudah berjalan 10 vs 10.

"Ini adalah laga yang menghibur meski sebenarnya kita tak bermain terlalu baik. Kami bermain bagus saat 11 vs 11 dan ketika 10 vs 10. Namun performa kami tiba-tiba menurun ketika laga berjalan 11 vs 10," ungkapny dikutip tribunmedan.com dari laman DAZN.

"Saat itu kami seperti kehilangan fokus dan mengalami kesulitan untuk melakukan pressing. Tetapi setelah kehilangan Zaniolo, kami bisa kembali mengontrol laga dan bisa mencetak dua dan tiga gol," tambahnya.

Selanjutnya skuad Serigala Roma akan bertandang ke markas Salernitana pada tanggal 30 Agustus 2021.

