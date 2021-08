Lirik dan Chord Gitar Lagu Batak Mekkel Na Ma Au Dipopulerkan Viky Sianipar ft Tongam Sirait

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lirik dan chord gitar lagu hits batak Mekkel Na Ma Au yang dipopulerkan Viky Sianipar ft Tongam Sirait.

Lagu yang dipopulerkan oleh pemusik muda batak ini pertama kali menjadi ramai sejak dinyanyikan pada tahun 2006 menggandeng penyanyi senior Tongam Sirait.

Dengan suara bariton berat yang menjadi ciri khas Tongam membuat lagu ini menjadi sangat sendu.

Lirik lagu yang bercerita tentang seorang orang tua yang sehari-hari bekerja dengan sangat lelahnya namun tak kunjung mendapatkan apa yang diinginkan.

Namun, dirinya harus tetap bisa tertawa agar tidak sedih dan tidak ada penyesalan.

Berikut lirik dan chord gitar lagu hits batak 'Mekkel Na Ma Au':

Intro : G C

G C D

*

G D Em C

Jumpang ari, jumpang bulan

G D C

Jumpang nang taon muse

G D Em C

Ari-ari tapasuda,

G D C D

So adong namoru hape

G D Em D

Nunga lam suda ari-arikku

G D Em C

Nunga lam loja mamingkiri

G D C D

So adong namuba dope

C G D

Hape umur nunga lam matua so tarulahan

C G D

Hape daging pe nunga lam loja so tarambatan

Em D C

So adong nahudapot dope