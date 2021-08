Penemuan Gerbang Virus Corona Memasuki Sel Manusia Membuka Jalan bagi Para Peneliti

TRIBUN-MEDAN.COM - Sejak awal pandemi Covid-19, para ilmuwan terus meneliti rahasia mekanisme virus corona memasuki sel manusia.

Kini, akhirnya terungkap sudah 'pintu gerbang' masuknya SARS-CoV-2 saat menginfeksi tubuh.

Rommie Amaro, ahli kimia biofisik komputasi dari University of California San Diego, mengembangkan visualisasi terperinci dari protein spike SARS-CoV-2, dilansir dari Phys, pada Sabtu (21/8/2021).

Seperti yang telah diketahui, protein spike virus corona adalah senjata virus saat memasuki dan menginfeksi sel tubuh, yang kemudian menyebabkan penyakit Covid-19.

Studi ini dilakukan Amaro dan tim ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi, seperti University of Pittsburgh, University of Texas di Austin, Columbia University dan University of Wisconsin-Milwaukee, Amerika Serikat.

Simulasi berbasis superkomputer menggambarkan glycan, molekul residu glukosa pada protein spike yang menjadi gerbang masuknya virus corona SARS-CoV-2 saat menginfeksi sel inang dalam tubuh manusia, sehingga menyebabkan Covid-19. (Terra Sztain, Surl-Hee Ahn, Lorenzo Casalino (Amaro Lab, UC San Diego) via PHYS)

Sekarang, para ilmuwan ini telah menemukan bagaimana glycans, yakni molekul yang membentuk residu glukosa di sekitar tepi protein spike, yang mana molekul ini bertindak sebagai gerbang infeksi virus corona SARS-CoV-2 di dalam sel tubuh.

Penemuan 'gerbang' glikan tersebut, menurut para peneliti dalam studi yang dipublikasikan di jurnal Nature ini, telah memungkinkan masuknya virus corona SARS-CoV-2 memasuki sel inang dalam tubuh manusia.

"Kami pada dasarnya menemukan bagaimana protein spike sebenarnya terbuka dan menginfeksi," kata Amaro, yang juga profesor kimia dan biokimia, serta penulis senior studi tersebut.

"Kami telah membuka rahasia penting tentang cara protein spike menginfeksi sel. Tanpa gerbang ini, virus pada dasarnya tidak mampu menginfeksi," imbuhnya.