JADWAL Tayang Liga Champions Malam Ini, PSV vs Benfica & Shakhtar Donetsk vs AS Monaco Live SCTV

Jadwal Siaran Bola Big Match Mulai Malam Ini, ada Liverpool Vs Everton, AC Milan vs Inter Milan, Arsenal vs Man City

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal tayang Liga Champions babak kualifikasi digelar dinihari nanti akan tersaji laga PSV Eindhoven vs Benfica dan Shakhtar Donetsk vs AS Monaco yang tayang via Siaran Langsung SCTV, Selasa (24/8/2021) waktu setempat atau Rabu dini hari WIB.

Enam tiket terakhir UCL siap diperebutkan pada babak terakhir kualifikasi Liga Champions (UCL) 2021/2022.

Dua pertandingan kualifikasi terakhir Liga Champions akan tayang di SCTV & Live Streaming TV Online Vidio, yakni PSV Eindhoven vs Benfica dan Shakhtar Donetsk vs AS Monaco.

Wakil klub Belanda PSV giliran menjamu Benfica (Portugal). PSV butuh kemenangan untuk mengejar ketertinggalan agregat 1-2.

Kemenangan 1-0 sudah cukup menghantarkan PSV ke babak penyisihan grup UCL musim ini.

Sementara Ludogorets harus bekerja keras saat menjamu Malmo di leg kedua nanti.

Wakil Bulgaria tersebut tertingga agregat 2-0.

Sementara Yong Boys wakil Swiss juga belum cukup aman saat bertandang ke markas Ludogorets, wakil Hungaria.

Sementara itu Kamis dini hari juga tak kalah seru.

Jawara Ukraina, Shakhtar Donetsk mempunyai modal berharga saat menjamu AS Monaco berkat kemenangan 1-0 di leg pertama.