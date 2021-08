Artis yang Baru Cerai Ini Unggah Fotonya Bareng Celine Evangelista, Mengaku Wajahnya Mirip

TRIBUN-MEDAN.COM - Dua artis peran yang juga dikenal sebagai presenter, Celine Evangelista (29) dan Thalita Latief (32) disebut-sebut memiliki wajah yang mirip.

Hal ini kemudian membuat Thalia membagikan foto berdua dengan Celine.

Ia menuruti permintaan netizen yang kerap menyebutnya mirip bahkan kembar dengan Celine Evangelista.

"Sesuai permintaan netizen…

yg selalu bilang kita kaya kembar…

ni pic for u guys



Btw, always fun meet up, sharing,

and chitchat with mysis @celine_evangelista," tulis Thalita dalam postingan pertamanya.

Thalita membagikan dua foto bersama istri Stefan William tersebut.

"Nii lagii dehh yaaa sesuai permintaan para netizenku yang baik hati..

yg selalu bilang kita kembar..



Iya kembar kok kita…