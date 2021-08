DINILAI Cacat Hukum, Perkara Penggelapan Harta Warisan Orangtua Rupanya Sudah Pernah Disidang

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Perkara penggelapan harta warisan orangtua, dengan terdakwa David Putranegoro alias Lim Kwek Liong dinilai cacat hukum.

Hal tersebut dikatakan oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Oloan Tua Partempuan SH saat membacakan eksepsi pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (24/8/2021).

Untuk itu, Oloan memohon kepada Majelis Hakim agar eksepsi kliennya dikabulkan dan menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat diterima.

Ia mengatakan, surat dakwaan JPU yang dibuat secara berlapis, atas diri terdakwa berkenaan dengan Akta Nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 tentang kesepakatan bersama ternyata sudah pernah diadili dan diputus sebelumnya di PN Medan dan sudah berkekuatan hukum tetap.

"Terhadap akta ini telah pernah diadili dan diputus dalam Perkara Perdata yang diajukan oleh Mimiyanti, Jong Nam Liong dan Jong Gwek Jan sebagai para Penggugat berlawanan dengan Juliana, Denny, Winnie, Suriati, Samsudin, Lim Soen Liong, David Putranegoro (Terdakwa), Fujiyanto Ngariawan, SH (Notaris) sebagai para Tergugat. Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 312/Pdt.G/2018/PN-MDN tgl, 14 November 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 322/PDT/2019/PT-MDN tgl, 10 September 2019 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 541 K / PDT / 2021 tgl, 13 April 2021," kata Oloan di hadapan Hakim Ketua Dominggus Silaban.

Karena itu, katanya secara hukum tidak ditemukan perbuatan jahat (mensrea), sebagai suatu itikad untuk melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam dari Jaksa Penuntut Umum.

Menurutnya, tuduhan menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik, baik itu terhadap subjeknya maupun terhadap objek serta isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut, juga tidak didapati tindak pidana pemalsuan, diikuti tindak pidana penggelapan ataupun pencurian atas surat berharga berupa 21 sertifikat tanah dan rumah dan benda-benda bergerak lainnya yang didakwa dilakukan oleh terdakwa.

"Apalagi telah terdapat putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Akta Kesepakatan Bersama Nomor 8 tanggal, 21 Juli 2008 adalah sah menurut hukum," bebernya.

Dijelaskannya, setelah Akta Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani dan di cap jempol oleh seluruh ahliwaris, Mimiyanti menyerahkan 23 sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan kepada David Putranegoro.

Berdasarkan Pasal 4 Akta Kesepakatan Bersama Nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 untuk disimpan, dan tidak benar terdakwa ada menjual harta peninggalan almarhum Jong Tjin Boen secara sepihak, tanpa adanya persetujuan dan izin dari saksi korban maupun ahli waris almarhum Jong Tjin Boen lainnya.