Harga Sawit Meroket Pekan Ini, Disbun Sumut Tetapkan Harga Sawit Rp2.802 per Kg

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Harga sawit di Sumatera Utara pekan ini menjulang tinggi hampir mencapai Rp30.00 per kg.

Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Sumatra Utara, harga TBS kelapa sawit untuk periode 25-31 Agustus 2021 untuk umur 10-20 tahun berada di harga Rp2.802 per kg.

Harga TBS kelapa sawit ini naik sebesar Rp2 dibandingkan periode 18-24 Agustus 2021 sebesar Rp2.800 per kg.

Penetapan harga pekan ini berdasarkan hasil Rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Provinsi Sumut yang dilaksanaan pada Rabu (25/8/2021) di Aula Dinas perkebunan Provinsi Sumut.

“Harga sawit dalam pekan ini ditetapkan berasal dari rapat Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara, GAPKI dan harga pasar,” ungkap Ketua Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Provinsi Sumut Ponten Naibaho, Jumat (13/8/2021).

Bila Dibandingkan dengan harga TBS pekan keempat Agustus 2020, tepatnya periode 26 Agustus- 1 September 2020, harga TBS di Sumut meningkat 50 persen dari Rp1.902.

Secara rinci, harga TBS umur tiga tahun pada pekan ini dijual dengan harga Rp2.179 per kg, umur empat tahun Rp2.382 per kg, umur lima tahun Rp2.513 per kg, umur enam tahun Rp2.583 per kg, umur tujuh tahun Rp2.610 per kg, umur delapan tahun Rp2.676 per kg, umur 9 tahun Rp2.729 per kg.

Selanjutnya, harga TBS berumur 10 hingga 20 tahun dijual seharga Rp2.802 per kg, umur 21 tahun Rp2.796 per kg, umur 22 tahun Rp2.756 per kg, umur 23 tahun Rp2.727 per kg, umur 24 tahun Rp2.631 per kg, dan umur 25 tahun Rp2.545 per kg.

Dinas Perkebunan Provinsi Sumut menetapkan harga crude palm oil (CPO) pekan ini dibandrol seharga Rp12.364 per kg. Harga ini meningkat sebesar Rp13 dibandingkan pekan sebelumnya seharga Rp12.351

Sementara, harga kernel lokal turun sebesar Rp10 menjadi Rp6.620 per kg dari Rp6.633 pada pekan sebelumnya.(cr13/tribun-medan.com)