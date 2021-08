KONTAG Bakal Tingkatkan Peluang Bisnis UMKM Ritel Indonesia

Luncurkan KONTAG, GoTo Financial Tingkatkan Peluang Bisnis UMKM Ritel Indonesia, pada Rabu (28/8/2021) / HO

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- GoTo Financial memperkenalkan solusi terbaru untuk pengembangan kompetensi UMKM non kuliner, yaitu Komunitas Retail GoTo Financial atau KONTAG yang diresmikan pada Rabu (25/8/2021).

Inisiatif ini khusus ditujukan kepada mitra usaha kecil menengah dari berbagai industri mulai dari industri fesyen, handicraft, penyedia jasa kecantikan, hingga pedagang eceran.

CEO GoTo Financial Andre Soelistyo menyampaikan dalam hal ini tidak hanya memberikan solusi terbaik kepada konsumen, tetapi juga menghadirkan solusi bisnis lengkap bagi pengusaha UMKM ritel untuk mengembangkan dan memperbesar skala usahanya di Indonesia.

Baca juga: Telkomsel Buka Program Telkomsel Youth Entrepreneur Squad, Upaya Dukung dan Majukan Ekonomi Digital

"Mitra usaha kami sangat istimewa, karena sebagai bagian dari ekosistem GoTo Financial, mereka bisa mendapatkan akses tidak hanya ke solusi teknologi tetapi juga menjadi bagian dari komunitas mitra usaha yang memiliki akses kepada berbagai pelatihan untuk meningkatkan peluang bisnis mereka," tutur Andre.

Tidak berhenti di pengusaha kuliner dan penjual marketplace, ia juga mengatakan guna mendukung pelaku berbagai bidang usaha lainnya, dari penyedia jasa kecantikan, bengkel, pedagang eceran, hingga industri fesyen serta handicraft agar kita semua bisa bangkit bersama di masa pandemi Covid-19 ini.

KONTAG ini juga menaungi mitra usaha gabungan Moka dan GoStore, Midtrans, Selly, serta GoSend dan GoShop.

"Komunitas ini merupakan bagian dari inisiatif Akademi Mitra Usaha yang telah melatih lebih dari 50.000 UMKM di seluruh Indonesia selama tahun 2021," katanya.

Baca juga: Kampung Batik Brandan Icon Ekonomi Kreatif Sumut

Head of Merchant Platform Business GoTo Financial Novi Tandjung juga menambahkan kehadiran komunitas dan pelatihan sangat membantu pelaku untuk mengembangkan usahanya.

Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh 80 persen peserta komunitas yang merasa materi yang diberikan bermanfaat untuk berjalannya bisnis mereka terutama di masa pandemi.

"Maka melalui KONTAG, kami ingin semakin memperluas manfaat ini dengan merangkul berbagai lini pelaku usaha yang tidak hanya terbatas pada sektor kuliner," tutupnya. (cr9/tribun-medan.com)