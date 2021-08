Makin Jelas Asmara Ria Ricis, Adik Oki Setiana Dewi Pamer Cincin: Kamu Nantinya akan Jadi Imam

TRIBUN-MEDAN.com - Media sosial tengah dihebohkan dengan sebuah cincin yang melekat di jari Ria Ricis dan Teuku Ryan

Tak hanya memiliki hubungan spesial, Ria Ricis dikabarkan akan segera menikah dengan putra Aceh itu dalam waktu dekat.

Melalui kanal YouTube-nya, Ria Ricis awalnya membeberkan maksud dari Instagram Story-nya yang menunjukkan poret Teuku Ryan saat memimpin shalat jamaah.

Di situ, juga dihadiri oleh kakak Ria Ricis, Oki Setiana Dewi dan Shindy Putri beserta ibundanya.

"Dan kamu yang nantinya akan menjadi imam dan pemimpin dalam keluarga kecil kita, yang saya taati dan saya patuhi karena Allah SWT," demikian Instagram Story Ria Ricis yang diunggah pada Senin (23/8/2021) malam.

Terbaru, Ria Ricis menjelaskan apa maksud di balik Instagram Story tersebut.

Sebutnya, lelaki yang ada di dalam foto itu tak lain adalah Teuku Ryan, yang tak lama lagi juga akan menjadi imam dalam hidup Ria Ricis.

"You, my life, my love, my beginning, dan kamu yang nantinya akan menjadi imam dan pemimpin di keluarga kecil kita yang saya taati dan saya patuhui karna Allah SWT," ucap Ria Ricis saat menjelaskan maksud Instagram Story sebelumnya.

Ria Ricis Unggah Foto Cincin dengan Teuku Ryan: Kamu Nantinya akan Menjadi Imam (istimewa/google)

Ria Ricis dan Teuku Ryan memang dikabarkan sudah menjalin hubungan spesial dan akan segera menikah dalam waktu dekat.

Kabar kedekatan Ria Ricis dengan Teuku Ryan berawal saat Ricis liburan dan menemui Teuku di Aceh.