LINK Live Streaming Reims Vs PSG, Pochettino Turunkan Trio MNM, Lionel Messi Akhirnya Akan Main

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan Liga Prancis pekan ini akan menyuguhkan tim yang disebut-sebut paling elite di dunia saat ini, Paris Saint-Germain (PSG).

Diketahui, Liga Prancis 2021-2022 akhir pekan ini memasuki pekan ke-4.

Pada pekan 4 Ligue 1 Liga Prancis 2021-2022, PSG akan menghadapi tuan rumah Reims.

Pertandingan Reims vs PSG dihelat di Stade Auguste Delaune, dan bisa anda saksikan via live streaming RCTI+ pukul 01.45 WIB. Link streaming Reims vs PSG bisa diakses di akhir artikel ini.

Laga Reims Vs PSG diperkirakan akan menjadi laga debut striker anyar PSG, Lionel Messi.

Selain itu, pelatih PSG, Mauricio Pochettino disebut juga akan memainkan trisula paling menakutkan saat ini, Messi, Neymar, Mbappe (MNM).

Baca juga: JELANG MotoGP Inggris 2021, Marquez ke Markas Man City, Bertemu Pep Guardiola, Ungkap Pensiun

Sejak diumumkan 10 Agustus 2021 lalu, Lionel Messi belum mengecap pertandingan bersama PSG.

PSG akan bermain di kandang Reims di pekan 4 Ligue 1 2021-2022 hari Minggu (29/8/2021) malam atau Senin dinihari WIB.

Duel Reims vs Paris Saint-Germain (PSG) diprediksi akan menjadi debut Lionel Messi.

Mengingat pertandingan kompetitif terakhir Lionel Messi pada 10 Juli, ia harus bekerja keras untuk mencapai kondisi penuhkebugarannya.