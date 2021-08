PEMKO Medan akan Gelar Vaksinasi Keliling di Setiap Lingkungan di Medan Awal September 2021

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pemerintah Kota Medan akan menggelar vaksinasi di masing-masing lingkungan yang dijadwalkan berlangsung mulai 1 September sampai Oktober mendatang.

Kegiatan ini bekerjasama dengan PT XL Axiata dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik.

Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengatakan, vaksinasi ini dilakukan di wilayah lingkungan dan tidak mengganggu suplai vaksin untuk Kota Medan.

"Namun akan menambah jumlah dosis yang didistribusikan pemerintah pusat ke ibu kota Sumatra Utara ini," ujar Bobby, Kamis (26/8/2021).

Bobby mengatakan Pemko Medan ingin lebih mengutamakan penyuntikan vaksin di tingkat wilayah paling kecil sampai ke lingkungan.

"Dengan demikian, vaksinasi terjadi di banyak titik lokasi dan dapat mencegah terjadinya penumpukan massa atau kerumunan," kata Bobby.

Bobby meminta vaksinasi yang akan digelar ini menargetkan 500 dosis per hari selama dua bulan bergiliran di lingkungan-lingkungan yang jumlah warga yang divaksinnya dinilai masih rendah.

"Target 500 dosis ini di luar target faskes di wilayah bersangkutan yang berjumlah 200 dosis," tuturnya.

Ia menyebutkan, bahwa target vaksinasi Pemko Medan sebanyak 1,9 juta jiwa. Dari target itu, sebanyak 23 persen sudah tercapai untuk dosis pertama dan 15 sampai 16 persen untuk dosis kedua.

"Yang menjadi kendala bagi kami adalah jumlah vaksin yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Target faskes-faskes di Medan sebanyak 16.000 dosis per hari. Itu di luar vaksinasi yang dilakukan TNI/Polri, BUMN yang rata per hari bisa 5.000 dosis. Kalau vaksinnya ada, sebenarnya kita bisa mencapai 20 sampai 25 ribu per hari. Keterbatasan jumlah vaksinlah menjadi kendala utama," jelasnya.