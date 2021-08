DEAL, Cristiano Ronaldo Berseragam Manchester United, Disodorkan Kontrak Hingga 2023

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Resmi Cristiano Ronaldo pindah dari Juventus dan kembali berseragam Manchester United.

Berdasarkan laporan pakar transfer pemain Fabrizio Romano menyebutkan bahwa telah terjadi kesepakatan permanen antara Juventus dengan Manchester United.

"Cristiano Ronaldo ke Manchester United. Here we Go! Telah selesai kesepakatan antara Juventus dan Manchester United secara permanen," bebernya, Jumat (27/8/2021) malam.

Ia menyebutkan bahwa Ronaldo telah menerima proposal resmi dari skuad The Reds Devils dengan nilai transfer 25 juta Euro.

Dimana dikabarkan kontrak tersebut berdurasi hingga 2023.

"Cristiano telah menerima proposal kontrak dari Manchester United dan dia akan kembali," ungkapnya.

Fabrizio menyebutkan untuk pemeriksaan kesehatan akan dijadwalkan dalam waktu dekat.

Cristiano Ronaldo resmi berseragam Manchester United. (HO)

"Pemeriksaan medis akan segera dijadwalkan," tuturnya.

Sementara Manchester City telah keluar dari pertarungan mendapatkan tanda tangan mega bintang asal Portugal di detik-detik terakhir.

