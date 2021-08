Serius Ingin Sukses CPNS 2021? Yok Ikut Try Out Online Berkualitas Ini

Try Out CPNS Online persiapancpns.com

TRIBUN-MEDAN.COM - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyampaikan edaran bahwa SKD CPNS dan PPPK Non Guru TA 2021 baik Instansi Pusat dan Daerah di lokasi BKN Pusat akan dimulai pada 2 September 2021.

Artinya kurang dari dua minggu lagi para peserta CPNS 2021 akan mulai mengikuti ujian SKD.

Untuk hasil yang maksimal tentunya diperlukan persiapan 100%, baik dari kondisi kesehatan maupun penguasaan materi yang akan diujikan.

Cara menguasai seluruh materi adalah Anda harus ikuti pelatihan atau simulasi tes CPNS 2021 ini.

Ini sangat penting, mengingat materi ujian berisi soal-soal yang mungkin belum pernah ditemui sebelumnya. Terutama bagi Anda yang pertama kali ikut tes CPNS.

Maka, bagi Anda yang ingin mengukur kemampuan sejak dini, ayo ikuti Try Out Online ini. Digelar secara online pada 29 Agustus 2021 dan 5 September 2021. Biaya Try Out murah, cuma Rp 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Soal-soal yang akan diujikan pasti mendekati soal-soal tes CPNS sebelum-sebelumnya.

Untuk bisa mengakses dan mengikuti Try Out CPNS Online, Anda harus "Login Peserta Ujian" terlebih dahulu dengan memasukan email dan password. Bagi yang belum punya akun, maka Anda harus mendaftar terlebih dahulu.

Caranya kunjungi alamat https://persiapancpns.com

Masukkan nama lengkap, jenis kelamin, nomor HP, alamat email, buat password. Selanjutnya login ke https://persiapancpns.com

Masukkan username alamat email dan password yang sebelumnya sudah dibuat.



Try Out bisa kelen ikuti dari Pukul 08.00 WIB s/d 20.00 WIB. Waktu pengerjaan soal 110 menit dengan jumlah soal 110 yang terdiri dari 30 soal TWK, 35 soal TIU, dan 45 soal TKP.

Tim dari persiapancpns.com menyediakan sistem ujian sbb:

1. Berbasis Online & Support All Device

2. Aplikasi Sistem CAT

3. Tipe Soal HOTS

4. Hasil Ujian Realtime

5. Laporan Hasil Ujian Pribadi