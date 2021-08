SOSOK Anita Tlb, Selebgram Asal Medan yang Kini Geluti Bisnis di Bidang Kecantikan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Anita Tlb merupakan selebgram asal Medan yang kini sukses menjadi pengusaha muda.

Disela-sela kesibukannya sebagai selebgram Anita kini menjadi pengusaha yang bergerak di bidang bisnis salon dan kecantikan yang diberi nama AN Beauty & Salon.

Selebgram yang terkenal dengan konten tanya jawab atau Q&A ini menceritakan awal meniti karir sebagai selebgram dari konten yang ia buat dan mendapatkan banyak respon dari warganet.

Selebgram asal Medan Anita Tlb menggeluti bisnis kecantikan (HO)

“Kepikiran untuk membuka salon kecantikan, awalnya dulu sering pergi ke salon dalam setiap minggunya, di situlah yang membuat berfikir,dan melihat ada peluang bisnis,” terangnya.

Tanpa Berpikir panjang, ia langsung menyiapkan konsep salonnya dan memulainya. Dan salon pertama didirikan di Medan.

“I think the most valuable capital in starting business is courage and will,Because can’t be bought with money,” tuturnya.

Selain itu, ia juga memanfaatkan followersnya, di mana ia bisa menularkan dan berbagi kiat sukses dengan generasi muda, karena menurutnya kunci berkarier yakni menekuni bidang yang kita cintai harus secara konsisten.

“Dan beberapa dari AN Beauty & Salon ini di peruntukan khusus untuk kaum hawa, harapannya ialah agar para pelanggan yang melakukan segala treatment di salon bisa lebih leluasa,” ungkapnya.

Ia juga memiliki progres selanjutnya untuk membuka cabang keduanya di Pekanbaru.

“Saya juga mempunyai prodak parfum sendiri dengan nama AN Parfume dengan target pasar menengah kebawah dan menengah ke atas,mengemban konsep Eksklusif dan Mewah,namun tetap dengan harga yang terjangkau pastinya,” katanya.

