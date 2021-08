Cristiano Ronaldo - Akhirnya Terungkap Alasan Manchester United Bawa Pulang Cristiano Ronaldo ke Old Trafford

TRIBUN-MEDAN.com - Akhirnya terungkap juga alasan Manchester United membawa pulang Cristiano Ronaldo ke Old Trafford.

Manchester United mengumumkan kembalinya Cristiano Ronaldo. Sejumlah alasan menjadi pertimbangan Manchester United membawa kembali mantan bintangnya itu.

Melansir manutd.com, Manchester United dengan senang hati mengonfirmasi bahwa klub telah mencapai kesepakatan dengan Juventus untuk transfer Cristiano Ronaldo, dengan tunduk pada kesepakatan persyaratan pribadi, visa, dan medis.

Cristiano, pemenang Ballon d'Or lima kali, sejauh ini telah memenangkan lebih dari 30 trofi utama selama karirnya, termasuk lima gelar Liga Champions UEFA, empat Piala Dunia Antarklub FIFA, tujuh gelar liga di Inggris, Spanyol dan Italia, dan Eropa. Kejuaraan untuk negara asalnya Portugal.

Dalam mantra pertamanya untuk Manchester United, ia mencetak 118 gol dalam 292 pertandingan.

Semua orang di klub menantikan kedatangan Cristiano kembali ke Manchester.

Melalui Instagram, Manchester United mengabarkannya.

"Welcome Home @Cristiano," tulis halaman Manchester United.

Berdasarkan laporan pakar transfer pemain Fabrizio Romano menyebutkan bahwa telah terjadi kesepakatan permanen antara Juventus dengan Manchester United.

"Cristiano Ronaldo ke Manchester United. Here we Go! Telah selesai kesepakatan antara Juventus dan Manchester United secara permanen," bebernya, Jumat (27/8/2021) malam.