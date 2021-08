Dampingi Suami Bertemu dengan Bos Fenerbache di Turki, Penampilan Nagita Slavina Jadi Perhatian

Tampilan Nagita Slavina menjadi perhatian saat mendampingi suaminya, Raffi Ahmad di Turki.

TRIBUN-MEDAN.COM- Raffi Ahmad mengajak serta Nagita Slavina dan Rafathar.

Tampak mereka menginap di sebuah hotel mewah di Istanbul, Turki.

Salah satu petugas hotel memberikan beberapa balon ke Rafathar sebagai hadiah.

Keseruan Nagita Slavina dan Rafathar ikut Raffi Ahmad ke Turki. (Instagram @raffinagita1717)

"Oh thank you so much," kata Nagita Slavina.

"Aa' mau terbangin nggak?" tanya Mbak Lala.

"Thank you," kata Rafathar.

Rafathar lantas menerbangkan balon-balon yang diberikan padanya.

Tak hanya itu, Rafathar juga mendapatkan boneka.

Raffi menunjukkan pemandangan langit Istanbul.