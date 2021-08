Jesselyn Lauwreen Jadi Jawara Masterchef Indonesia Season 8, Intip Perjuangan Anak Medan Ini

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jesselyn Lauwreen, finalis asal Medan berhasil menjadi jawara Master Chef Season 8 2021.

Gelar ini ia raih setelah berhasil meraih skor 1940 poin, mengalahkan Nadya yang memperoleh poin 1912 poin.

Sebelumnya, Jesselyn sempat tertinggal skor untuk menu main course namun, ia berhasil mengungguli lewat menu Dessert yang menuai pujian para juri.

Dengan air mata yang mengalir, Jesselyn berhasil mengangkat tropi dengan bangga yang sebelumnya ia persembahkan untuk kedua orang tuanya.

Nadya Puteri dan Jesselyn Lauwreen akan bertarung dalam babak grand final. (INSTAGRAM)

"Aku ga ada kata-kata lagi kecuali Thank You!

Aku ga expect aku bisa sampai sejauh ini, dari belajar non stop dari pagi sampai malam, menulis notes yang aku pelajari dari buku-buku sekolah, buku resep, online, youtube, semua di satu buku itu yang selalu aku bawa kemana mana.

Jauh dari keluarga, dari teman-teman, rumah, harus belajar mandiri dan responsible, bangun pagi, tidur subuh," ungkapnya melalui akun Instagramnya, Minggu (29/8/2021).

Di dalam postingan tersebut, Jesselyn bercerita bahwa impiannya akhirnya tercapai yang sebelumnya suka menonton acara MasterChef Indonesia season sebelumnya dan kini berhasil menginjakkan kaki ke galeri Masterchef Indonesia.

"Kadang-kadang disaat belajar sendiri di kamar, aku suka nonton crowning nya season 5,6,7, di dalem hati cuman bisa berdoa dan berharap kalau aku bisa nyampai di tahap itu.

Kadang-kadang cuman bisa pasrah, karena aku tau, aku selalu, selalu, kasih yang terbaik. Mau gagal, mau kurang perfect, mau kurang on point, at the end of the day, i always give my best Thank you so much, to everyone, my family, my friends, my supporters.