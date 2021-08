Prabowo Puji Presiden Joko Widodo: SAYA HORMAT KEPADA BAPAK!

TRIBUN-MEDAN.COM - Presiden Joko Widodo mengundang para pimpinan partai politik ke Istana Negara.

Pertemuan khusus ini diunggah akun youtube Sekretariat Presiden.

Hal yang menjadi sorotan dari warganet adalah momen saat Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto memuji kinerja Presiden Joko Widodo menangani Covid-19.

Menurutnya kebijakan Jokowi sudah tepat dan berjalan baik.

Ia juga mengaku bangga bisa bergabung dengan kabinet yang dipimpin Jokowi.

"Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat ke Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut di kabinet," kata Prabowo di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (28/8/2021).

Karena itu Prabowo meminta Jokowi tak perlu mendengar suara-suara kritis yang memperkeruh keadaan dalam penanganan Covid-19.

"Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah ada di jalan yang benar. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat ke Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut di kabinet," kata Prabowo.

"Kepemimpinan, keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat. Tim kita saya kira bagus, tim kita di kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik. Jadi, mohon Bapak jangan ragu, we are on the right track," tegasnya.

Karena itu Prabowo mengaku optimistis dengan berbagai masalah dalam penanganan Covid-19.