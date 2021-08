Unggulkan Masakan Chinese dan Thai, Jesselyn dan Nadya Tuai Pujian Juri Masterchef Indonesia

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pada ronde terakhir Final Masterchef Indonesia Season 8 hari ini, Minggu (29/8/2021), dua kontestan memilih memasak menu Asia dengan Jesselyn fokus ke Thai Cuisine dan Nadya ke Chinese Cuisine.

Dengan waktu 75 menit, Jesselyn dan Nadya menyelesaikan tiga menu untuk ronde Signature Dish.

Setelah waktu selesai, dua kontestan ini membawakan menu ke hadapan chef Juri, yaitu Chef Juna, Chef Arnold, dan Chef Renatta.

Adapun Jesselyn membuat menu Thai Wing Been Salad untuk appetizer, Modern Massaman Curry untuk main course, dan Mock Pomegranate Seeds in Syrup and Coconut Cream untuk dessert.

Sementara itu, Nadya berhasil membawa menu makanan Rolled Jellyfish Salad untuk appetizer, Duck Dan and Noodles untuk Main Course, dan Coconut Pudding With Mango and Lychee Sorbet untuk dessert.

Tiga chef Juri ini satu per satu mencicipi aneka menu makanan yang ditunggu dua kontestan ini dengan rasa deg-degan.

"Banyak sekali saya makan di restoran chinse, ini salah satu makanan terbaik yang saya makan," ungkap Chef Arnold untuk makanan Nadya.

Tak hanya itu, Chef Juna juga memberikan komentar positif untuk masakan Jesselyn.

"Flavournya ini one of the best yang saya rasa. Ini gk bisa dipungkiri. Kita tidak melihat dan rasakan, ini lezat sekali," tuturnya.

Dalam menilai masakan, tiga chef Juri memberikan poin untuk setiap makanan yang akan diakumulasikan ke dalam total nilai.

(cr13/tribun-medan.com)