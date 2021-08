Jadwal Lanjutan Liga 1 Dirilis, Ada 50 Pertandingan Namun Belum Ada Lokasi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Operator kompetisi Liga 1 PT Liga Indonesia Baru (LIB) resmi merilis jadwal lanjutan Liga 1 musim 2021-2022.

Melaui surat edaran yang diterima tribunmedan.cm terkait penyampaian jadwal Liga 1 2021-2022 telah disampaikan ke klub tertanggal 29 Agustus 2021.

Sebagaimana yang diketahui, helatan BRI Liga 1 2021 telah melangsungkan tiga pertandingan.

Di mana Bali United vs Persik Kediri, Persipura Jayapura vs Persita Tangerang dan Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh menjadi 'prototipe' untuk ditinjau bagaimana kesiapan penyelenggaraan BRI Liga 1 2021.

Melihat pelaksanaan tiga laga berjalan lancar, maka pertandingan lengkap untuk pekan pertama dapat dilanjutkan.

Surat edaran tersebut ditandatangani Direktur Utama PT LIB, Akhmad Hadian Lukita.

Namun jadwal tersebut hanya dimuat hingga 6 pekan pelaksanaan hingga Oktober mendatang.

Pertandingan sisa pekan pertama bakal dimainkan pada akhir pekan depan yakni 3, 4 dan 5 September 2021.

Setiap pertandingan akan dilaksanakan pada akhir pekan dengan mencakup sembilan pertandingan di hari Jumat, Sabtu dan Minggu.

Sebanyak enam pertandingan akan dimainkan mulai, Jumat (3/9/2021) hingga Minggu (5/9/2021).