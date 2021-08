Mahasiswa IB IT&B The Best Speaker dan Juara I SOVED 2021

Tribun-Medan.com, Medan - Tim Debat Bahasa Inggris Institut Bisnis IT&B kembali mengharumkan nama almamater dengan menggapai Juara 1 dan 2 dalam ajang lomba debat Sumatera Overland Varsities English Debate (SOVED) 2021, yang diselenggarakan secara daring oleh kolaborasi UP Pusat Bahasa UNIMED dan It Matters Institute bertemakan “Unleash Your Inner Potential,” 20-22 Agustus 2021.

Sumatera Overland Varsities English Debate (SOVED) 2021 merupakan kompetisi debat bahasa inggris yang paling bergengsi di Sumatera. Ajang ini diikuti oleh mahasiswa berprestasi dari sebanyak 25 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera. Beberapa diantaranya, Universitas Lampung, Universitas Negeri Padang, Universitas Sumatera Utara, Universitas Putra Indonesia YPTK, Universitas Andalas, Universitas Syiah Kuala, Politeknik Sriwijaya, dan masih banyak universitas lainnya.

Institut Bisnis IT&B mengirimkan 2 tim perwakilan untuk bersaing di ajang tersebut. Sungguh membanggakan karena kedua tim yang dikirimkan semuanya berhasil menorehkan prestasi, yaitu IB IT&B B sebagai Juara 1 yang diwakilkan oleh Randy Rentanaka dan Viviella Garcia, sedangkan IB IT&B A sebagai Juara 2 yang diwakilkan oleh Nico Fernando Tan dan Clara Jesica.

Selain itu, mereka juga berhasil meraih prestasi individu yang luar biasa sebagai pembicara terbaik. Diantaranya, Clara Jesica sebagai Overall Best Speaker, Randy Rentanaka sebagai 2nd Best Speaker sekaligus Grand Final Best Speaker, Nico Fernando Tan sebagai Co-7th Best Speaker, dan Viviella Garcia sebagai Co-5th Best Speaker SOVED 2021.

Tentunya prestasi ini dipersembahkan sepenuhnya atas nama Institut Bisnis IT&B yang telah melatarbelakangi segala pelatihan dan fasilitas yang mumpuni, sehingga mahasiswa dapat terus mengasah kemampuan secara kritis. Dengan mendapatkan juara pada kesempatan kali ini diharapkan dapat menjadi pacuan, motivasi, dan pengalaman untuk meraih prestasi yang lebih tinggi dan menjadi kebanggaan Institut Bisnis IT&B.

Managing Director IB IT&B, Dr Agus Susanto Tan, mengucapkan turut berbangga dan berterima kasih atas capaian prestasi yang diraih oleh mahasiswa IB IT&B. “Semoga dengan adanya prestasi ini dapat memicu Mahasiswa IB IT&B lainnya untuk meraih prestasi membanggakan di tingkat nasional maupun internasional.”