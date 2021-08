Ayah Kandung Mantan Pacar Ariel Noah Ini Dikabarkan Meninggal Dunia, Sang Ibu: Selamat Jalan Suamiku

Dalam postingannya tersebut, tampak ibunda Pevita yang bernama Erni Auliasari mengabarkan bahwa suaminya memang telah dipanggil yang Maha Kuasa. "Selamat jalan suamiku, kini kau tenang di sana tanpa rasa sakit, terimakasih atas segalanya," tulis ibunda Pevita Pearce.

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris cantik Pevita Pearce menyampaikan kabar duka.

Sang ayah Bramwell Pearce dikabarkan meninggal dunia.

Duka pun menyelimuti keluarga besar aktris ini.

Kabar tersebut pun diketahui dari unggahan Insta Story Pevita Pearce pada Senin (30/8/2021).

Dalam postingannya tersebut wanita yang pernah dikabarkan dengan Ariel NOAH itu memposting 2 foto saat bersama sosok pria yang pertama dicintainya itu.

Yang pertama yakni foto dirinya saat kecil bersama sang kakak, Keenan Pearce dan ayahnya di tengah

Kemudian foto kedua, tampak Pevita yang sudah dewasa tengah merangkul sang ayah.

Pevita Pearce juga sempat menuliskan kata sendu dalam postingannya tersebut.

"Until we meet again dad," tulis Pevita Pearce.