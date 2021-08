JADWAL Siaran Bola Pekan Ini, Kualifikasi Piala Dunia 2022, Portugal Vs Irlandia, Swedia Vs Spanyol

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran sepak bola akhir pekan ini akan disuguhkan dengan laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa yang Dimulai 1-5 September 2021.

Sejumlah pertandingan menarik dari matchday 4 dan 5, seperti Portugal vs Irlandia, Italia vs Bulgaria serta Swedia vs Spanyol, dapat disaksikan melalui Live Streaming Mola TV.

Hanya ada 10 tim yang berhak lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 Qatar melalui babak kualifikasi ini.

Artinya, hanya 1 tim di setiap grup yang akan memperoleh tiket ke putaran final Piala Dunia. Cek Jadwal Piala Dunia 2022 babak Kualifikasi yang tayang via Live Streaming Mola TV.

Hal itu tentu menambah ketatnya persaingan antar tim di setiap grupnya.

Dimulai dari Grup A, pemuncak klasemen sementara Portugal akan bertanding melawan Irlandia pada Kamis (2/9/2021), pukul 01.45 WIB.

Baca juga: Egy Maulana Vikri Gabung FK Senica, Pakai Nomor Punggung Spesial, Klub Dapat 15 ribu Pengikut

Seleção das Quinas bertekad melanjutkan tren positif sebelumnya, yakni selalu menang dalam 3 laga terakhir babak kualifikasi.

Di lain pihak, Irlandia mengusung misi meraih poin perdana.

Pasalnya, Séamus Coleman dan kawan-kawan tercatat selalu kalah dari 2 pertandingan terakhir yang dilakoni.

Namun, jika menilik rekor head to head, peluang Irlandia untuk setidaknya meraih poin cukup terbuka.