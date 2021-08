Pevita dan Keenan Pearce Berduka, Sang Ayah Meninggal Dunia, Ibunda Tulis Pesan Haru

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Pevita Pearce menyampaikan kabar duka.

Sang ayah Bramwell Pearce dikabarkan meninggal dunia.

Duka pun menyelimuti keluarga besar aktris ini.

Artis Pevita Pearce (IG Pevita Pearce)

Kabar tersebut pun diketahui dari unggahan Insta Story Pevita Pearce pada Senin (30/8/2021).

Dalam postingannya tersebut wanita yang pernah dikabarkan dengan Ariel NOAH itu memposting 2 foto saat bersama sosok pria yang pertama dicintainya itu.

Yang pertama yakni foto dirinya saat kecil bersama sang kakak, Keenan Pearce dan ayahnya di tengah

Baca juga: Potret Pevita Pearce dalam Balutan Kebaya Sukses Pikat Mata Netizen, Pacar Arsyah Rasyid Tuai Pujian

Kemudian foto kedua, tampak Pevita yang sudah dewasa tengah merangkul sang ayah.

Pevita Pearce juga sempat menuliskan kata sendu dalam postingannya tersebut.

"Until we meet again dad," tulis Pevita Pearce.

Pevita Pearce sampaikan kabar duka (Instagram)

Belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga Pevita terkait penyebab dan di mana meninggalnya sang ayah.