JADWAL Big Match Liga Champions 2021/2022, PSG Vs Man City, Liverpool Vs Milan, Juve Vs Chelsea

TRIBUN-MEDAN.com - Beriku jadwal beberapa laga big match di Jadwal Liga Champions babak fase grup yang jangan sampai terlewatkan. Ada Liverpool vs AC Milan, Juventus vs Chelsea hingga PSG vs Manchester City.

Mulai Rabu (15/9/2021), akan berlangsung sejumlah pertandingan di Jadwal Liga Champions yang dapat ditonton via siaran live SCTV.

Kemungkinan bisa Barcelona vs Bayern Munchen, Liverpool vs AC Milan, Juventus vs Chelsea atau PSG vs Manchester City.

Liga Champion edisi terbaru yang mulai diputar pada pertengahan September 2021 bakal diikuti oleh 32 klub Eropa.

Klub-klub itu terbagi ke 8 grup yang masing-masing berisi 4 tim.

Di antara delapan grup itu, Grup B diprediksi menjadi ajang pertarungan paling sengit.

Pasalnya, seluruh tim yang tergabung di Grub B merupakan klub-klub besar.

Bahkan, 3 dari 4 tim itu sudah pernah mengangkat trofi juara Liga Champion.

Grup B diisi oleh Atlético Madrid, Liverpool, Porto, dan AC Milan.

Di daftar tersebut, Milan menjadi klub dengan koleksi piala yang paling banyak melalui 7 titel.