Lirik dan Chord Lagu Batak Sabar Ho Inang, Dipopulerkan Margareth Siagian

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lirik dan Chord gitar lagu lawas batak berjudul 'Sabar Ho Inang' yang dipopulerkan Margareth Siagian.

Lagu yang dirilis pada tahun 2016 eilam ini telah ditonton hingg 4 ribuan orang di YouTube.

Lagu yang penuh makna ini menceritakan tentang seorang anak yang mengucapkan ungkapan rasa syukurnya yang tak terhingga atas ibunya yang baik. Yang selalu sabar membujuk dan merawat sang anak.

Seorang ibu yang menanggung sakit untuk anaknya bisa bahagia dan bisa selalu tersenyum.

Chord Gitar Batak “Burju Do Ho Inang”

Am Em F C

Aut Sura Na Adong Nian

Am Em F C

Sibahenon Ni Dainang I

Am Em

Dang Na Lao

F G. N E

Taononku Be Songonon Woo.. Wo

Reff :

F G

Burju Do Ho Inang

C Am

Lao Manarihon Au

Dm E Am Am7

Sabar Ho Inang Manganju Au

F G C Am

Unang Pola Ho Mangapian I

Dm E E7

Ingkon Jaloon Do Sude Namasa I

A

Ingkon Do Sonang Au

D

Ido Janjimi Tu Au Inang

Bm G

Dibahen Ho Nasa Gogom Tu Au Inang

E7 A

Tung Hansit Manang Parir

D

Ditaon Ho Do Da Inang

Bm G E

Holan Pasonang Ngolu Ni Borumon

D E A

Ingotonku Do Denggan Ni Basami

F G Am G F G Am E

Aa...Aa.Aa..Iluuu.. Ooo

Reff :

F G

Burju Do Ho Inang

C Am

Lao Manarihon Au

Dm E Am Am7

Sabar Ho Inang Manganju Au

F G C Am

Unang Pola Ho Mangapian I

Dm E E7

Ingkon Jaloon Do Sude Namasa I

(vic/tribun-medan.com)