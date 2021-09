Harga Bawang di Pasar Petisah Kembali Turun jadi Rp 25 Ribu per Klogram

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Harga bawang merah di pasar tradisional Kota Medan sempat naik hingga Rp 35 ribu per kilogram pada pekan lalu. Namun, kini harga turun lagi menjadi Rp 25 ribu per kilogram.

Sinaga, pedagang sayur mayur di Pasar Petisah mengungkapkan hari ini bawang merah mengalami penurunan hingga Rp 25 ribu per kilogram.

"Kemarin harga bawang merah masih lumayanlah di harga Rp 35 ribu per kilogram. Kalau hari ini menurun jadi Rp 25 ribu per kilogram, " kata Sinaga, Kamis (2/9/2021).

Namun, beberapa komoditi lainnya mengalami kenaikan harga seperti tomat.

"Beberapa hari ini juga harga tomat naik sekali, dari harga Rp 10 ribu per kilogram sekarang menjadi Rp 15 ribu per kilogramnya, " tambahnya.

Ia menyampaikan faktor kelonjakan dan penurunan harga di pasar pengaruh musiman yang terus berubah.

Oleh karena itu, penjualan Sinaga juga sangat berpengaruh karena sebelumya ia mampu menjual tomat hingga 30 kilogram per harinya namun kini ia hanya mampu menjual 15 kg per hari.

"Beginilah setiap hari, penjualan anjlok sampai 50 persen kan," jelasnya.

Begitu juga disampaikan Regar selaku pedagang daging ayam potong di Pasar Petisah Medan ini mengungkapkan harga daging ayam potong dibanderol antara Rp 28-Rp 29 ribu per kilogram.

"Harga daging ayam tetap saja, tidak ada kenaikan. Sekarang Rp 28 ribu-Rp 29 ribu, tapi beginilah pembeli sepi," kata Regar.

Pedagang sayur mayur menuturkan harga sayur masih stabil, namun penjualan menurun.

"Untuk harga cabai merah biasa saja Rp 20 ribu per kilogram, harga cabai rawit Rp 35 ribu per kilogram," ujarnya. (cr9/tribun-medan.com)