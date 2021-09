JADWAL Bola Malam Ini Kualifikasi Piala Dunia 2022, Belanda dan Prancis Main, Live Mola TV

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal Sepak Bola malam ini Sabtu (4/9/2021) hingga Minggu (5/9/2021) dini hari di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa. Timnas Prancis dan Belanda main.

Rangkaian duel Kualifikasi Piala Dunia bisa disaksikan via Live Streaming Mola TV. Termasuk laga Ukraina vs Prancis dan Belanda vs Montenegro.

Salah satu partai yang layak ditunggu dari lanjutan jadwal Sepak Bola Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa adalah duel Belanda vs Montenegro dan Ukraina vs Prancis.

De Oranje yang gagal memetik kemenangan dalam laga debut pelatih Louis Van Gaal, kali ini diprediksi bakal berupaya keras untuk meraih poin penuh.

Duel Belanda vs Montenegro dijadwalkan Minggu (5/9/2021) dini hari pukul 01.45 WIB, dan ditayangkan langsung dari Stadion Stadion Philip, Eindhoven, Belanda.

Tuan rumah yang kini menempati peringkat 2 klasemen Grup C, sangat butuh kemenangan demi mengejar posisi Turki di puncak tabel.

Memphis Depay dan kawan-kawan dituntut menjadi yang terbaik di grup ini untuk menyegel tiket lolos ke putaran final Piala Dunia.

Sesuai regulasi, hanya para juara grup fase Pra Piala Dunia Zona Eropa yang akan diganjar tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2022 di Qatar.

Sementara tim-tim runner up grup akan diadu dalam partai play-off.

Belanda yang punya kenangan buruk gagal lolos ke Piala Dunia 2018 tentu tak ingin mengulangi nasib serupa.