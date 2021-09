LINK Nonton Live Streaming Brasil vs Argentina Jam 02.00 WIB, Messi Main, Misi Balas Dendam Berat

TRIBUN-MEDAN.com - Timnas Brasil dijadwalkan bentrok dengan timnas Argentinadalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan.

Duel panas itu akan tersaji di Neo Quimica Arena, Minggu (5/9/2021) waktu setempat atau Senin (6/9/2021) pukul 02.00 WIB.

Laga Brasil vs Argentina bisa anda saksikan via live streaming Mola TV. Link Streaming Brasil vs Argentina bisa diakses di akhir artikel ini.

Lionel Messi bisa tampil dalam laga timnas Brasil vs timnas Argentina usai kena tekel horor, misi balas dendam Selecao semakin berat.

Jelang laga tersebut, Argentina mendapat angin segar setelah Lionel Messi dipastikan bisa tampil.

La Pulga sempat dikhawatirkan absen menyusul tekel horor yang dia terima ketika tampil melawan timnas Venezuela di laga sebelumnya.

Kejadian itu terjadi pada menit ke-31 ketika bek Venezuela, Adrian Martinez, meluncurkan tekel kasar ke kaki kiri Messi.

Hantaman Martinez membuat Messi lompat dan terguling di lapangan.

Pelatih Albiceleste, Lionel Scaloni, juga telah mengonfirmasi bahwa kondisi Messi baik-baik saja.

Scaloni menyatakan megabintang anyar Paris Saint-Germain itu siap bermain melawan Brasil.

