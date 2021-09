Berobat ke Amerika, Marshanda Malah Beri Kabar Duka, Alami Hal Ini Hingga Kakinya Luka. 

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini Marshanda pamit ke anak dan mantan suaminya, Ben Kasyafani, untuk pergi ke Amerika.

Kepergian Marshanda ke Negara Paman Sam bukan semata-mata untuk liburan tapi mengobati bipolarnya.

Berangkat sendirian, Marshanda malah ketiban sial hingga ungkap kondisi tubuhnya yang luka-luka.

Ada apa?

Seperti yang dilansir dari GridStar.ID, Marshanda sempat menyampaikan pesan untuk Ben Kasyafani dan istri barunya.

"Pamitan sebelum ke US,"

"Missing you already and love you so much the love of my life @siennakasyafani, Takecare ya Ayah @benkasyafani dan Mama @nesyanabila Kita ketemu lagi Oktober nanti, Love you all. Aman lancar barokah di Jakarta," kata Marshanda dalam unggahannya pada Kamis (02/09).

Marshanda akan berobat selama sebulan penuh di sana.

Marshanda dan Sienna (Instagram @marshanda99)

Tiba di Amerika, Marshanda awalnya menumpang di rumah teman untuk beberapa hari. Hingga akhirnya ia mendapatkan apartemen dekat pantai.

Melalui Instagram story-nya, Marshanda juga membagikan informasi kalau ia sudah dijadwalkan untuk bertemu dengan psikiaternya.