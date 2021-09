Shang-Chi Pecahkan Rekor Box Office Rp 1 Triliun di Hari Pembukaan, Black Widow Masih Teratas

Adegan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Film super hero pertama dari Asia 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' memecahkan rekor box office sepanjang Hari Buruh dengan mengantongi 71,4 juta dollar AS atau Rp 1 triliun lebih pada hari pembukaannya.

Pendapatan tersebut diperoleh dari Jumat-Minggu sejak tayang perdana pada 3 September 2021 dalam screening spesial.

Yahoonews menyebutkan pencapaian itu merupakan rekor akhir pekan Hari Buruh di AS.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings diperkirakan akan menghasilkan tambahan 12,1 juta dollar AS pada hari ini, Senin (6/9/2021).

"Ini adalah pembukaan yang fantastis pada akhir pekan Hari Buruh yang biasanya sepi. Angka tiga hari adalah pemecah rekor untuk liburan, akhir yang positif untuk musim panas (menandai) akhir pekan yang sensasional untuk industri ini," kata pemerhati Film Hollywood, David A. Gross dari Franchise Entertainment Research.

"Shang-Chi" dibintangi oleh aktor Kanada Deloitte Simu Liu sebagai superhero terbaru Marvel.

Menceritakan tentang mantan pembunuh yang ada dalam bayang-bayang ayah yang jahat.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ini juga menampilkan para aktor dari Asia lainnya seperti Awkwafina, Tony Leung, dan Michelle Yeoh.

Film ini mendapat sorotan terutama tentang koreografi dan representasi Asianya dan menjadi film dengan pembukaan terbesar kedua tahun ini.

Film super hero Marvel lainnya 'Black Widow' berada pada urutan pertama dengan pembukaan 80 juta dolar AS.