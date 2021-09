KABAR DUKA, Pembawa Acara Berpacu Dalam Melodi Koes Hendratmo Meninggal Dunia

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air.

Penyanyi senior dan pembawa acara Koes Hendratmo meninggal dunia, Selasa (7/9/2021).

Kabar duka Koes Hendratmo meninggal dunia disampaikan presenter kondang Helmi Yahya melalui akun Instagramnya.

"Selamat jalan guruku, penyanyi dan MC terbaik Indonesia!" tulis Helmi Yahya seraya mengunggah foto Koes Hendratmo, Selasa siang."Semoga diterima di sisi-Nya! You will be missed! Al fatehah!" lanjut Helmi Yahya.

Koes Hendratmo meninggal dunia, Selasa (7/9/2021) (Instagram)

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Bonita, putri dari Koes Hendratmo.

"Iya, benar (Koes Hendratmo meninggal dunia)," kata Bonita saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Mengenai penyebab kepergian ayah, Bonita sendiri sampai sekarang belum bisa memastikan.

"(Soal penyebab), saya belum tahu mas," lanjutnya.

Koes Hendratmo memiliki album studio, diantaranya Lambaian Bunga (1959), Sansaro (1968), Wanita Wanita (1970), Pop Batak Legendaris (2000), dan My Love for You (2011).

Selain karier musik, Koes Hendratmo juga dikenal sebagai pembawa acara di sejumlah acara, baik televisi maupun off-air.

Salah satu acara televisi yang melambungkan naama Koes Hendratmo adalah kuis Berpacu Dalam Melodi. (*)

