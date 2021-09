80 Ribu Warga Samosir Sudah Divaksin, Ratusan Vial Vaksin masih Tersedia

Update Covid-19 di Samosir, Angka Kesembuhan Disebut Lebih Tinggi dari Terkonfirmasi Positif Covid 19

TRIBUN-MEDAN.com, SAMOSIR - Dari analisis pihak Satuan Tugas (Satgas) Covid 19 Samosir, angka kesembuhan pasien Covid-19 lebih tinggi dibanding yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Kadis Kominfo Kabupaten Samosir Rohani Bakkara memperlihatkan analisis data paparan Covid-19 di Samosir. Data tersebut merupakan data terakhir paparan Covid-19 pada Selasa (8/9/2021).

"Jika dibandingkan rata-rata konfirmasi positif dengan kasus sembuh per harinya mulai 31 Agustus sampai dengan 7 September 2021, maka kasus sembuh lebih tinggi sekitar 4.45 orang per hari yang mana rata-rata sembuh 8.57 orang per hari dan rata-rata konfirmasi positif per hari 4.13 orang per hari," ujar Kadis Kominfo Kabupaten Samosir Rohani Bakkara saat dikonfirmasi Tribun Medan pada Rabu (8/9/2021).

"Jika dihitung jumlah kasus aktif pada 31 Agustus 2021 yang berjumlah 105 dan kasus aktif pada Selasa (7/9/2021) yang berjumlah 69, maka telah terjadi penurunan 36 kasus dalam kurun waktu satu minggu yang diikuti 3 angka kematian," sambungnya.

Sehingga, ia menyampaikan bahwa di Samosir telah terjadi pelandaian kasus positif Covid-19.

"Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa PPKM Level 3 yang sudah dilakukan sejauh ini telah menunjukkan tren positif dalam pelandaian kasus Covid-19 yang dilihat dari dua variabel utama: level transmisi penularan dan kapasitas respon sistem kesehatan," ungkapnya.

"Semakin tinggi respons sistem kesehatan; kapasistas testing, tracing, dan treatment terhadap level transmisi penularan, maka semakin terbuka peluang untuk turun level, dari level tertinggi hingga terendah," lanjutnya.

Menurutnya, tindakan pemberlakuan protokol kesehatan selama ini turut membantu penanggulangan penyebaran Covid-19 di Samosir.

"Satgas tetap akan meningkatkan kapasitas respons sistem kesehatan yang sudah dilakukan sejauh ini yang didukung instrumen-instrumen lainnya seperti penyekatan pada pintu masuk (jalur darat dan danau), operasi Yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan," tuturnya.

"Ditambah dengan adanya penutupan objek wisata, peniadaan pelaksanaan pesta adat pernikahan, dan hal-hal lain untuk membatasi mobilitas masyarakat untuk potensi transmisi," sambungnya.

Selanjutnya, ia mengutarakan perihal data perkembangan Covid-19 Kabupaten Samosir yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir pada Selasa (7/9/2021):

"Suspek sebanyak 3 orang, probable nihil, 0 orang, kumulatif Kasus Aktif sebanyak 69 orang, pertambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 3 orang, kumulatif pasien Covid-19 yang sembuh sebanyak 1491 orang," sambungnya.

"Dari data terakhir, yang sembuh sebanyak 12 orang, dan solasi mandiri sebanyak 60 orang, kumulatif meninggal dunia sebanyak 50 orang dan kumulatif kasus positif Covid-19 sebanyak 1.610 sejak 2020 lalu," pungkasnya.

(cr3/tribun-medan.com)