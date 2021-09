JADWAL Kualifikasi Piala Dunia 2022 Malam Ini, Italia Vs Lithuania, Polandia Vs Inggris di Mola TV

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 dini hari nanti akan menyajikan beberapa pertandingan menarik termasuk laga Poldandia vs Inggris.

Ada beberapa pertandingan menarik di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 yang akan digelar Kamis (9/9/2021) dini hari nanti. Beberapa di antaranya adalah tim favorit.

Di antara tim favorit itu, di antaranya Spanyol, Swedia, Wales, Inggris, Polandia, Belgia, dan Italia.

Semua keseruan laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 bisa anda saksikan di TV Online Mola TV.

Grup B: Kosovo vs Spanyol

Spanyol akan menghadapi laga tandang di Kosovo dalam pertandingan yang akan digelar Kamis (9/9/2021) pada pukul 01:45 WIB.

Spanyol saat ini berada di puncak klasemen grup B Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa.

Dengan poin 10, Spanyol unggul atas Swedia (9), Kosovo (4), Yunani (3), dan Georgia (1).

Meski demikian, Spanyol terancam tidak bisa lolos otomatis ke Piala Dunia Qatar 2022 karena mereka sudah memainkan lima pertandingan. Mereka berada di bawah ancaman Swedia yang baru memainkan 3 pertandingan.

Grup C: Italia vs Lithuania, Irlandia Utara vs Swiss