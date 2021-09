Sosok Vita Dessy Istri Ari Lasso, Setia dalam Perjalanan Panjang, Terpukul Tahu Suami Sakit Langka

TRIBUN-MEDAN.com - Doa-doa terbaik penggemar ditujukan kepada Ari Lasso.

Mantan Vokalis Dewa-19 divonis mengidap penyakit kanker Langka oleh dokter

Bahkan istri Ari Lasso, Vita Dessy, terpukul saat pertama kali dapat kabar suaminya menderita penyakit.

Ari Lasso sakit dan akan lakukan operasi (Instagram)

Padahal selama ini tidak ada gejala-gejalanya.

Penyanyi Ari Lasso mengatakan, istrinya, Vita Dessy, sangat terpukul dan tidak menyangka sang suami divonis kanker langka.

Sebab, Ari Lasso tidak menunjukkan tanda-tanda bakal mengidap kanker.

"Dia cukup terpukul kayaknya, karena enggak sangka banget. Kan usia gue baru 48 dan enggak ada tanda-tanda, sakit-sakitan atau apa," ucap Ari Lasso seperti dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Rabu, (8/9/2021).

Sementara Ari Lasso menilai anak-anaknya sangat suportif apabila ia menjalani pengobatan di luar negeri.

Bahkan, Ari Lasso mengatakan, anak-anak memberikan dukungan untuk kesembuhannya.

"Dalam arti, pengin ke Singapura dan bawa Mimi selama dua atau tiga bulan tinggalin kita, it's okay. Kita bisa running this family," ujar Ari Lasso menirukan perkataan anak pertamanya.