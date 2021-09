Sudah Niat Sejak 2018, Intip Potret Sheila Marcia Hapus Tato di Tubuh, Ini Alasannya

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Sheila Marcia menjadi salah satu artis yang terkenal memiliki banyak tato di tubuhnya.

Bukan cuma di tengannya, Sheila bahkan memilik tato di bagian pelipisnya.

Baru-baru ini ia membagikan kabar mengejutkan.

Ia mengatakan sudah berniat menghapus tato-tato di tubuhnya dengan cara laser.

Sheila Marcia Joseph saat masih eksis di dunia keartisan (kiri) dan Sheila saat ini

Dalam akun Instagram miliknya, Sheila Marcia menunjukkan proses saat tato-tatonya dilaser.

Ia juga mengungkapkan alasannya menghapus tersebut.

"Untuk jelasnya, diriku sendiri enggak tahu kenapa pengin hapus tato.

Tapi it is just just there, di hati aku ada niatan untuk menghapus seni rajah ini dari tubuhku," tulisnya di Instagram Storynya, Rabu (8/9/2021).

Jika pun tak mampu menghapus semua tato di tubuhnya, ia ingin menghapus beberapa tato di bagian tubuhnya.

"Kalaupun tidak mampu semuanya, yang pasti ada beberapa yang benar-benar ingin aku hapus dan tidak lagi terukir di tubuhku," tulisnya.