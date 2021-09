Telkom Raih Penghargaan Best Company to Work For in Asia 2021

Direktur Human Capital Management Telkom Afriwandi saat menerima penghargaan Telkom sebagai The Best Company to Work For in Asia 2021 dari HR Asia Award.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk kembali meraih penghargaan bergengsi The Best Company to Work For in Asia 2021 dari HR Asia Award, bersanding dengan pemenang lainnya dari 11 negara di Asia.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh Business Media International Singapore ini diterima langsung oleh Direktur Human Capital Management Telkom, Afriwandi secara virtual.

Penghargaan ini menjadi kali keempat Telkom dinobatkan sebagai perusahaan yang paling disenangi karyawan sejak tahun 2017.

Telkom berhasil menyisihkan 250 perusahaan di Indonesia dan sejumlah peserta dari negara lain.

Nominator dijaring oleh Majalah HR Asia Singapore dengan menggunakan metode Total Engagement Assessment Model (TEAM) dan kemudian dikirimkan undangan untuk mengikuti tahap selanjutnya.

“Setelah sebelumnya kami memperoleh predikat sebagai The Best Company to Work For in Asia tiga tahun berturut-turut sejak 2017-2019, ini merupakan raihan berikutnya dari HR Asia Award. Ini menjadi suatu kebanggaan dan motivasi bagi Telkom terutama dalam pengelolaan human capital," ungkap Direktur Human Capital Management Telkom, Afriwandi, Rabu (8/9/2021).

Dikatakan Afriwandi, Telkom menjadi satu dari 46 pemenang di Indonesia dalam kategori yang terdiri dari perbankan, asuransi, keuangan, ritel dan service, manufaktur, serta pengelolaan sumber daya alam.

Nominator lainnya berasal dari 11 negara yakni Indonesia, Kamboja, China, Hongkong, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.

"Penekanan dewan juri saat audit nominator yang menggunakan metode TEAM adalah inisiatif strategis Telkom saat pandemi terutama dalam membangun engagement karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, juga melihat strategi Telkom dalam melakukan employer branding guna menarik talenta digital terbaik untuk bergabung di perusahaan,” ujarnya.

Terkait penghargaan ini kedepannya akan menjadi penyemangat agar TelkomGroup dapat memberikan kontribusi terbaik.

"Semoga penghargaan ini menjadi semangat dan pemacu di tengah pandemi yang masih berlangsung, agar TelkomGroup dapat selalu menjadi tempat kerja terbaik bagi karyawannya yang berlandaskan Core Values AKHLAK sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan dan masyarakat Indonesia," pungkas Afriwandi.

(cr13/tribun-medan.com)