FITUR Last Seen di WhatsApp Jaga Privasi Pengguna, Bisa Disembunyikan dari Kontak Tertentu

Opsi tambahan fitur Last Seen

TRIBUN-MEDAN.com - WhatsApp tambahkan opsi baru Last Seen, bisa disembunyikan dari kontak tertentu.

Masih dalam tahap pengembangan, opsi baru ini menambahkan pilihan "My Contacts Except..." di menu Privacy, di mana Anda bisa menyembunyikan status Last Seen dari kontak tertentu.

WhatsApp, aplikasi yang kerap kali digunakan oleh pengguna smartphone ini akan mengalami perombakan.

Baru-baru ini, WhatsApp akan melakukan perombakan untuk meningkatkan privasi para penggunanya seperti dilansir dari Kontan, Kamis (09/09/2021).

Seperti yang kita ketahui, privasi menjadi salah satu hal yang sangat penting.

Tidak heran, WhatsApp juga menghadirkan beberapa fitur untuk menjaga privasi para penggunanya.

Salah satunya yakni fitur yang menampilkan status Last Seen atau terakhir dilihat.

Status tersebut menunjukan kapan terakhir pengguna terlihat menggunakan aplikasi tersebut.

Sederhananya, status Last Seen menunjukan kapan pengguna terakhir kali mengakses atau menggunakan WhatsApp.

Berbicara soal status Last Seen, WhatsApp akan menghadirkan opsi tambahan yang membuat privasi Anda semakin terjaga.